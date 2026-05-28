Ručna bomba sa gelerima bačena je na lokal u beogradskom naselju Borča.

Prema rečima očevidaca, eksplozija je odjeknula oko četiri sata juče ujutru i uznemirila stanare okolnih zgrada. Na sreću, u trenutku napada nije bilo povređenih, jer lokal u to vreme nije radio, ali su posledice eksplozije vidljive na svakom koraku.

Stakla izloga su na pojedinim mestima u potpunosti smrskana, dok su na drugim delovima razbijena ili puna rupa od gelera koji su se razleteli prilikom eksplozije, izbušeni metalni stubovi, a delovi gelera ostali su zabodeni u zidove i ogradu.

Ogromni paneli stakla potpuno su popucali i izleteli iz ležišta, dok su delovi izloga i staklo završili nekoliko metara dalje.

Geleri su završili čak i na zidovima susednog dela objekta i dvorišnoj ogradi. Uništena je i staklena nadstrešnica, čiji su delovi padali po pločniku i unutrašnjosti objekta. U lokalu su nakon eksplozije ostali rasuti komadi stakla i oštećen inventar, dok su stolovi koji su se nalazili ispred objekta takođe izbušeni gelerima u eksploziji.

Kamere su zabeležile sumnjivo ponašanje nepoznate osobe koja je više puta biciklom prolazila ispred lokala, dok se, navodno, pred sam kraj video snimka vidi osoba koja sa placa pored prilazi objektu, međutim zbog udaljenosti nije moguće jasno videti lice.

Materijalna šteta velika.

Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta, obavila uviđaj i pokrenula istragu. Inspektori su uzeli snimke sa video-nadora okolnih objekata.