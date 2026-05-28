Podsećamo, mlada doktorka iz Sremske Mitrovice teško je povređena u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u centru Martinaca 25. maja, kada je, prema prvim informacijama, biciklom podletela pod traktor koji se kretao glavnim putem.

Više o ovoj saobraćajnoj nesreći, za emisiju "Redakcija", izveštavala je Aleksandra Dražić - novinar Kurira.

- Kako saznajemo, zbog ozbiljnosti povreda žena je, prema nezvaničnim informacijama, ipak hospitalizovana u Beogradu, a ne u Sremskoj Mitrovici. Navodno je zadobila povrede lobanje i ruke. O tome kako je došlo do nesreće govorili su i očevici iz sela Martinci. Prema njihovim rečima, devojka se kretala Fruškogorskom ulicom, koja izlazi na glavni put kojim se kretao traktor sa priključnom mašinom - rekla je Dražić.

Aleksandra Dražić - novinar Kurira

Apel na oprez u saobraćaju

Na koji način je došlo do kontakta i kako je devojka podletela pod vozilo, za sada nije zvanično potvrđeno, jer nadležni još nisu saopštili detalje. Uviđaj je obavljen, a dalja istraga trebalo bi da utvrdi sve okolnosti nesreće, navela je.

- Kako smo saznali, povređena devojka rođena je 1999. godine i radi kao mlada lekarka na urgentnom prijemu u Sremskoj Mitrovici. Pratićemo njeno zdravstveno stanje i nadamo se brzom oporavku. Uz apel na dodatni oprez u saobraćaju, sagovornici podsećaju da su, pored pešaka i biciklista, u ovom periodu godine među najugroženijima i motociklisti, kojih je sve više na putevima. Zato je važno da vozači automobila obrate dodatnu pažnju na dvotočkaše, ali i da motociklisti brzinu prilagode propisima i uslovima na putu.

