O velikoj akciji policije koja je istovremeno sprovedena u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu govorili su u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji bivši pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije Dejan Radenković i novinar crne hronike Mladen Mijatović. Oni su analizirali kako je funkcionisala složena mreža osumnjičenih privrednika, direktora i odgovornih lica koji su, prema sumnjama istražitelja, oštetili državni budžet za više od 200 miliona dinara.

Najveći udarac za finansijski kriminal je oduzimanje nelegalno stečene imovine

Dejan Radenković je istakao da je finansijska istraga ključni deo svake istrage u kojoj postoji sumnja da je motiv bilo koristoljublje i protivpravna zarada. Objasnio je da se upravo kroz praćenje tokova novca i analizu imovine zadaje najjači udarac ljudima koji se bave finansijskim kriminalom, jer je novac, kako je naveo, glavni motiv zbog kog ulaze u ovakve nezakonite poslove.

Dodao je da istrage finansijskog kriminala nisu jednostavne, ali da u Ministarstvu unutrašnjih poslova, posebno u Odeljenju za borbu protiv korupcije, postoje obučeni i stručni ljudi koji zajedno sa tužilaštvom detaljno analiziraju prikupljene dokaze. Kako je objasnio, cilj je da se dođe do čvrstih materijalnih dokaza koji mogu dovesti do osuđujuće presude, ali i da niko ne bude osuđen ukoliko nije počinio krivično delo.

Radenković je naglasio da je posebno važno što se kroz finansijske istrage pokušava da se državi vrati novac za koji se sumnja da je nezakonito stečen, kao i da se oduzme imovina pribavljena izvršenjem krivičnih dela. Istakao je i da poreske prevare gotovo nikada ne dolaze same, već da ih najčešće prate pranje novca, zloupotrebe i druga krivična dela.

- Svako ko se bavi finansijskim kriminalom to radi zbog novca i upravo ga najviše pogađa kada mu taj novac bude oduzet, odnosno imovina koju je stekao na taj način. Zato finansijska istraga mora da se vodi uporedo sa krivičnom istragom, jer je to poslednji udarac - rekao je Radenković.

On je poručio i da nije važno da li je država oštećena za 200 miliona dinara ili za mnogo manji iznos, već da je suština u tome da svako krivično delo kojim se nanosi šteta Republici Srbiji mora biti otkriveno i procesuirano.

bivši pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije Dejan Radenković

Poslata je jasna poruka da nema nedodirljivih i da se kriminal ne isplati

Novinar crne hronike Mladen Mijatović ocenio je da je najnovija akcija hapšenja pokazala da država sprovodi ozbiljne provere na više nivoa, od lokalnih samouprava do privatnih firmi i javnih poslova. Podsetio je da je akcija nastavak šire borbe protiv korupcije koja je započeta još 21. maja hapšenjem bivšeg gradonačelnika Bora i još šest osoba zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.

Mijatović je istakao da je ovom akcijom poslata jasna poruka da ne postoje zaštićeni i nedodirljivi, bez obzira na funkciju ili profesiju kojom se neko bavi. Dodao je da istražni organi ne privode ljude bez ozbiljnih i adekvatnih dokaza, ali je naglasio da konačnu odluku o krivici donosi isključivo sud.

Govoreći o sudskim epilozima, Mijatović je naveo da je važno da javnost bude upoznata sa celim procesom – od hapšenja do izricanja presude. Kako je objasnio, upravo se na taj način šalje preventivna poruka građanima da kriminal, bez obzira na obim, na kraju vodi ka odgovornosti pred zakonom.

- Važno je da takve osobe budu locirane, da njihova krivična dela budu ustanovljena, da se pribave odgovarajući materijalni dokazi i da na kraju imamo sudski epilog koji će nedvosmisleno pokazati i poslati poruku da se ne isplati baviti se nikakvim vidom kriminala - rekao je Mijatović.

Dodao je i da kriminal ne bi trebalo deliti na "sitni" i "krupni", jer je, kako je naveo, svaki oblik kriminala ozbiljan i svako ko učestvuje u njemu mora da odgovara pred zakonom.

novinar crne hronike Mladen Mijatović

