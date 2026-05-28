Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, uhapsili državljane Srbije D.D. (47) i M.T. (45), zbog sumnje da su izvršili krivična dela prevara na štetu dve Nikšićanke, kojima su, kako se sumnja, lažnim prikazivanjem činjenica i dovođenjem u zabludu pričinili ukupnu materijalnu štetu u iznosu od 78.670 eura.

- Sumnja se da su D.D., kao izvršni direktor privrednog društva sa sedištem u Ivanjici i M.T., kao agent prodaje - posrednik, izvršili navedena krivična dela na način što su, 29. oktobra prošle godine, nakon prethodno postignutog dogovora sa oštećenom iz Nikšića, zaključili Ugovor o proizvodnji, prevozu i izgradnji montažnog objekta, dovodeći je u zabludu da će joj u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora izgraditi montažnu kuću površine 104 m² u Nikšiću, što do danas nisu učinili - navodi se u saopštenju policije.

Ilustracija



Kako se sumnja, oštećena im je po osnovu navedenog ugovora isplatila avans u iznosu od 17.450 eura, čime su osumnjičeni za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, na njenu štetu.

Takođe, oni se sumnjiče da su 16. maja 2025. godine sa još jednom oštećenom iz Nikšića zaključili Ugovor o proizvodnji, prevozu i izgradnji montažnog objekta, dovodeći oštećenu u zabludu da će joj u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora izgraditi montažnu kuću površine 123 m² u mjestu Grahovo, što do danas nisu učinili.

- Po osnovu navedenog ugovora, oštećeno lice im je isplatilo iznos od 61.220 eura, na koji način su osumnjičeni za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu - dodaje se.

Osumnjičeni će danas, kako se navodi u saopštenju, uz krivične prijave, biti sprovedeni u prostorije Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću na dalju nadležnost.