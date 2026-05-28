Nakon nezapamćene tragedije koja je potresla selo Veliko Laole kod Petrovca na Mlavi, u kojoj je poginuo Andrej V. (21), porodica i prijatelji se opraštaju od njega, a njegov otac je na društvenim mrežama obavestio rodbinu i prijatelje o mestu i vremenu sahrane.

- Dragi prijatelji i rodbino, tragično je nastradao moj sin. Sahrana će se obaviti u petak, 29. maja, u 15 sati na groblju Velikom Laolu - napisao je otac, a više od 200 ljudi mu je izjavilo saučešće ispod objave.

Natsradali Andrej V. Foto: Facebook

- Porodici iskreno saučešće. Andrej neka počiva u miru sa anđelima jer je i sam bio anđeo. Neka ga Bog primi u svoje odaje jer mu anđeli i pripadaju. Neizmerna tuga. Mlad život se ugasio, preprano je otišao. Žalost velika - samo su neke od reči utehe.

Podsetimo, nesreća se dogodila juće popdne tokom izvođenja radova sa kamionom "mikserom". Prema nezvaničnim informacijama, Andrej V. je bio oslonjen na pumpu "miksera" za mešanje betona, a do nesreće je došlo kada je cev "betonjerke" dokačila dalekovod pod naponom.

- Tada je došlo do strujnog udara i mladić je nastradao - objašnjava izvor i dodaje da se sve dogodilo veoma brzo.

- Andrej je prišao kamionu držeći limenku, najverovatnije soka. Spustio je limenku na kamion i odjednom je pao. Izgleda da ga je preko te limenke udarila struja, tako smo čuli - prepričavaju u selu detalje nezapamćene tragedije i dodaju da je Hitna pomoć relativno brzo stigla na mesto nesreće, ali da mladiću, nažalost, nije bilo spasa.

Dečko za primer

Inače, nastradali mladić je u ovaj posao ušao sa svojim ocem koji je vlasnik poznate firme u ovom kraju. Meštani pričaju da je bio izuzetno vredan momak i da se nije libio posla.