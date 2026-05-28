OSUĐENICI IZ PADINSKE SKELE NAJBOLJI ŠAHISTI U EVROPI: Osvojili su prvo mesto na Drugom evropskom prvenstvu za lica lišena slobode!
Osuđenici KPZ Beograd (Padinska skela) osvojili su prvo mesto na Drugom evropskom prvenstvu za lica lišena slobode u onlajn šahu u muškoj kategoriji, čime su se pridružili štićenicima Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, koji su najbolji u Evropi među omladincima.
Svetska šahovska federacija (FIDE) saopštila je da je naknadnom proverom rezultata i odigranih partija utvrđeno da su osuđenici iz Padinske skele osvojili prvo mesto na takmičenju na kome je učestvovalo 18 država sa 44 ekipe.
Ovom odlukom FIDE, osuđenici iz KPZ Beograd (Padinska skela) drugu godinu zaredom najbolji su šahisti Evrope na prvenstvu za lica lišena slobode.
- Odlične vesti su nastavile da se nižu sa takmičenja koje je odigrano 19. maja i ponosni smo na rad naših šahovskih sekcija koje su najbolje i u kategoriji punoletnih osuđenika i maloletnih štićenika - izjavio je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić.
Direktor Uprave je naglasio da su kazneno-popravne ustanove iz Srbije imale najbolji mogući plasman na prvenstvu jer su i druga dva zavoda – KPZ za žene u Požarevcu i KPZ Požarevac (Zabela) osvojili četvrto mesto u ženskoj, odnosno u muškoj kategoriji.
- Sve četiri ekipe zaslužuju čestitke za svoj rad koji je trajao mesecima u okviru šahovskih sekcija u našim ustanovama koji redovno organizuju turnire kako u zavodima, tako i na nivou svih ustanova u okviru sistema izvršenja krivičnih sankcija - naveo je Jandrić.
Kazneno-popravne ustanove iz Srbije uzimaju učešće i na Svetskom prvenstvu u onlajn šahu još od prvog turnira 2021. godine koji je pokrenut na inicijativu bivšeg svetskog prvaka u šahu Anatolija Karpova u saradnji sa FIDE u okviru projekta „Šah za slobodu“.