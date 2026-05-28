Osuđenici KPZ Beograd (Padinska skela) osvojili su prvo mesto na Drugom evropskom prvenstvu za lica lišena slobode u onlajn šahu u muškoj kategoriji, čime su se pridružili štićenicima Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, koji su najbolji u Evropi među omladincima.

Svetska šahovska federacija (FIDE) saopštila je da je naknadnom proverom rezultata i odigranih partija utvrđeno da su osuđenici iz Padinske skele osvojili prvo mesto na takmičenju na kome je učestvovalo 18 država sa 44 ekipe.

MIle Jandrić Foto: UIKS

Ovom odlukom FIDE, osuđenici iz KPZ Beograd (Padinska skela) drugu godinu zaredom najbolji su šahisti Evrope na prvenstvu za lica lišena slobode.

- Odlične vesti su nastavile da se nižu sa takmičenja koje je odigrano 19. maja i ponosni smo na rad naših šahovskih sekcija koje su najbolje i u kategoriji punoletnih osuđenika i maloletnih štićenika - izjavio je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić.

Direktor Uprave je naglasio da su kazneno-popravne ustanove iz Srbije imale najbolji mogući plasman na prvenstvu jer su i druga dva zavoda – KPZ za žene u Požarevcu i KPZ Požarevac (Zabela) osvojili četvrto mesto u ženskoj, odnosno u muškoj kategoriji.

Foto: UIKS

- Sve četiri ekipe zaslužuju čestitke za svoj rad koji je trajao mesecima u okviru šahovskih sekcija u našim ustanovama koji redovno organizuju turnire kako u zavodima, tako i na nivou svih ustanova u okviru sistema izvršenja krivičnih sankcija - naveo je Jandrić.

Kazneno-popravne ustanove iz Srbije uzimaju učešće i na Svetskom prvenstvu u onlajn šahu još od prvog turnira 2021. godine koji je pokrenut na inicijativu bivšeg svetskog prvaka u šahu Anatolija Karpova u saradnji sa FIDE u okviru projekta „Šah za slobodu“.

