U okviru Uprave kriminalističke policije, kako Kurir nezvanično saznaje, formira se posebna Služba za borbu protiv korupcije! Nova Služba, prema rečima našeg izvora, nastaviće rad dosadašnjeg Odeljenja za borbu protiv korupcije!

Kako saznajemo, na današnjoj sednici Vlade Srbije usvojene su izmene sistematizacije radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje predviđaju formiranje posebne „Službe za borbu protiv korupcije“ u okviru UKP.

Naš izvor otkriva da će novoformirana Služba nastaviti da se bavi borbom protiv finansijskog kriminala i korupcije što je do sada radilo Odeljenje za borbu protiv korupcije.

- Procena je da obim posla i postignuti rezultati u prethodnom periodu zahtevaju jačanje organizacione strukture i kadrovskih kapaciteta. Cilj formiranja nove Službe je još jači obračun države sa finansijskim kriminalom i korupcijom - objašnjava naš sagovornik.

Odeljenje za borbu protiv korupcije osnovano je 2018. godine, a u prethodnom periodu beležilo je odlične rezultate u radu na predmetima iz oblasti finansijskog kriminala i korupcije. U vrhu ministarstva i Direkcije policije, kako saznajemo, postoji veliko zadovoljstvo dosadašnjim radom jedinice.

- U narednom periodu očekuje se i formalno kadrovsko popunjavanje nove Službe, kao i proširenje nadležnosti u delu finansijske istrage i borbe protiv korupcije - dodaje izvor Kurira.

Hapšenja zbog korupcije Foto: Nemanja Nikolić, MUP VJT

Iako iz MUP-a ovim povodom još uvek nije bilo zvaničnog saopštenja, naši sagovornici ističu da je cilj ovih promena dodatno jačanje institucionalnih kapaciteta u borbi protiv korupcije i finansijskog kriminala.

Odeljenje za borbu protiv korupcije UKP, čiji će rad nastaviti i pojačati nova Služba, podsetimo, zaslužno je za veliki broj hapšenja u borbi protiv korpcije.