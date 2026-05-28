Slušaj vest

Senad Z. (38), osumnjičen da je 26. maja u Zaječaru ubodom nožem u butinu ubio Slađana Milivojevića (48) i time izvršio krivično delo ubistvo, negirao je krivicu na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru i šokirao istražitelje, budući da je posle privođenja, policajcima rekao "da nije hteo da ubije Slađana".

- Osumnjičeni je na saslušanju u VJT Zaječar rekao da on nije nikoga ubio. Nije priznao delo. U njegovoj krvi je alko-testom otkrivena značajna količina alkohola koju je imao prilikom hapšenja - saznajemo od nadležnih.

Osumnjičeni Senad Z. Foto: Društvene Mreže

Ovakvu odbranu uhapšenog Senada Z. niko nije očekivao, posebno što nezvanično saznajemo da postoje svedoci i hladno oružje kojim je počinjeno ubistvo.

- Svi smo bili ubeđeni da je u pitanju bajonet jer je rana bila duboka. Međutim, istraga je pokazala da je u pitanju bio veoma dugačak i oštar nož - kažu nam nadležni.

Slaviša Krstić, predsednik saveta mesne zajednice sela Zvezdan, odakle je ubijeni Milivojević, nam je kazao:

- Pokojni Slađan, koji je bio jednom dobar, pošten i vredan čovek, osim što je radio u privatnoj pekari razvozeći hleb, radio je i mnogo poslova "sa strane" ne bi li obezbedio svoju porodicu. Kobnog dana Slađan je otišao u Zaječar da jednom čoveku montira nadstrašnicu. Taj posao je ranije pogođen. Međutim, u tom dvorištu su dve kuće, jedna vlasnika koji je angažovao našeg mučki ubijenog Slađana, a druga kuća pripada osumnjičenom Senadu. U jednom momentu, Senad je izašao iz svoje kuće, počeo nešto da dobacuje, vidno pijan, rekavši Slađanu: ''Ja mesecima čekam baš takvog''. Zatim je ušao u kuću i odmah izašao sa tim ogromnim nožem. Bez reči je nasrnuo i ubo našeg Slađana. Hitna je došla za dva minuta, policija... Strašno, u velikom smo šoku.

Ubijeni Slađan Milivojević Foto: Facebook