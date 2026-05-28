Suđenje ginekologu M. M. iz Rume, optuženom za akušersko nasilje i više teških krivičnih dela u slučajevima koji su završeni smrću dve bebe, nastavlja se 28. jula pred Viši sud u Sremskoj Mitrovici, ali pred novim sudijom.

Kako se saznaje, predmet je dodeljen novoj sudiji, Biljani Đuričić, zbog čega će ceo postupak, po svemu sudeći, morati da krene iz početka.

Optuženi ginekolog M. M.

Promena postupajućeg sudije u ovoj fazi procesa znači da će novi sudija morati neposredno da stekne uvid u iskaze svedoka, medicinsku dokumentaciju i izvedene dokaze, zbog čega se očekuje ponovno održavanje glavnog pretresa.

Tokom dosadašnjeg postupka saslušani su brojni lekari, medicinske sestre i drugo medicinsko osoblje koje je učestvovalo u porođajima, a pojedina ročišta trajala su satima zbog obimnog izvođenja dokaza.

Proces je od početka izazvao ogromnu pažnju javnosti jer se radi o jednom od prvih slučajeva u Srbiji koji se odnosi na optužbe za akušersko nasilje sa tragičnim posledicama.

Ginekolog iz Rume optužnicom se tereti za teško krivično delo protiv zdravlja ljudi, nesavesno pružanje lekarske pomoći, kao i za zlostavljanje i mučenje.

Marica Mihajlović i Jelena Ivković
Oštećene Marica Mihajlović i Jelena Ivković

U prethodnom delu suđenja sud se najpre bavio okolnostima porođaja Marice Mihajlović, dok su na poslednjim ročištima saslušavani svedoci koji imaju saznanja o slučaju porodilje Jelene Ivković.

Porodice porodilja i dalje prate postupak i traže da se utvrdi odgovornost za smrt beba, dok bi promena sudije mogla dodatno da produži jedan od medijski najpraćenijih sudskih procesa u Sremu poslednjih godina.

