Više javno tužilaštvo u Prokuplјu je danas podiglo optužnicu protiv osumnjičenog Milana S. (35) iz sela Batušinac u blizini Merošine, zbog postojanja opravdane sumnje da je počinio krivična dela silovanje i razbojništvo. Reč je o muškarcu koji je silovalo taksistkinju i nakon toga joj oteo novac.

Optuženi Milan S. Foto: Privatna arhiva

- Istraga protiv okrivljenog je trajala manje od dva meseca, ali su za to vreme izvedeni svi neophodni i predloženi dokazi koji opravdavaju podizanje optuźnice, pri čijem izvođenju su u svemu poštovane i odredbe procesnih zakona. U pogledu predloga kazne, smatrali smo da odnos između otežavajućih i olakšavajućih okolnosti u svemu opravdava predlaganje kazne od 20 godina zatvora - kazao je viši javni tužilac, Nikola Nasković.

Osumnjičenom je za ova krivična dela predložena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina, a predloženo je i da prema istom bude produžen pritvor koji će trajati sve do upućivanja okrivlјenog na izdržavanje kazne zatvora.

S obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, tužilaštvo je sudu predložilo i da javnost bude isklјučena tokom čitavog glavnog pretresa.

00:28 Hapšenje osumljičenog za napada u merošima Izvor: Mup Srbije

Podsetimo, Milan S. je u noći između 31. marta i 1. aprila oko 3.30 časova u selu Batušinac, prilikom prevoženja u taksi vozilu kojim je upravlјala oštećena žena od Niša do navedenog mesta, prema istoj primenio fizičku silu da bi joj najpre oduzeo novac, a potom i da bi je seksualno zlostavljao.

- Osumnjičeni je taksistkinji oteo 7.000 dinara, tukao je, davio je i izbacio iz automobila. Strgao joj je odeću i počinio krivično delo silovanje. Devojka je uspela nekako da pritisne panik taster i tako se spasila možda i smrti - podseća naš izvor na uznemirujuće detalje ovog zločina.

Osumnjičeni je pobegao s lica mesta, ali je narednog jutra pronađen i uhapšen.