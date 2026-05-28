Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su pedesetdevetogodišnjeg muškarca iz Trstenika zbog  sumnje da je izvršio krivično delo obljuba nad detetom.

- On se sumnjiči da je u proteklom periodu imao intimne odnose sa detetom - saopšteno je iz policije.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Ne propustiteHronikaSILOVAO TAKSISTKINJU I UKRAO JOJ 7.000 DINARA: Monstrumu iz Merošine preti 20 godina robije, optužnica podignuta u rekordom roku!
Milan Selmanović Merošina silovatelj
HronikaDAVIO BIVŠU, PESNIČIO JE, UGASIO JOJ CIGARETU ISPOD OKA, PA JE SILOVAO: Kruševljanin kriv za jeziv zločin, robijaće 8 godina!
0603shutterstock-2315745453.jpg
HronikaNEPOPRAVLJIVI! NAJMONSTRUOZNIJI SERIJSKI SILOVATELJI U SRBIJI: Čim izađu iz zatvora nađu novu žrtvu i ponove zločin! (foto)
Untitled-1.jpg
HronikaSILOVATELJ IZ MEROŠINE SNIMIO JEZIVU PORUKU PRE HAPŠENJA: Najstrašnije vređao žene i širio mržnju, od njegovih reči kreće mučnina!
Milan Selmanović Merošina silovatelj