M. N. (54) izgubio život dok je čistio mašinu za preradu drveta
POGINUO RADNIK KOD PRIJEPOLJA, UBILA GA MAŠINA: Muškarac nastradao na mestu, naložena obdukcija!
Prijepoljac M. N. (54), radnik preduzeća za preradu drveta u Kolovratu, poginuo je na radnom mestu dok je čistio mašinu.
Kako je saopštilo Osnovno javno tužilaštvo u Prijepolju, do tragedije je došlo u sredu, 27. maja, oko 14.50 sati, u pogonu za preradu drveta preduzeća u Kolovratu.
- Radnik M.N. je stradao na radnom mestu dok se nalazio ispod mašine za preradu drveta, koju je u tom momentu čistio, dok je drugi radnik, koji nije znao da se M.N. nalazi na tom mestu, pokrenuo mašinu iz kontrolne sobe - saopšteno je.
Mesto nesreće Foto: Kurir
Na mesto tragedije je odmah došla ekipa Hitne pomoći, ali su mogli samo da konstatuju smrt M. N.
Osnovno javno tužilaštvo je izdalo naredbu o sprovođenju obdukcije, a istraga o svim detaljima ovog slučaja je u toku.
