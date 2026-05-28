Prijepoljac M. N. (54), radnik preduzeća za preradu drveta u Kolovratu, poginuo je na radnom mestu dok je čistio mašinu.

Kako je saopštilo Osnovno javno tužilaštvo u Prijepolju, do tragedije je došlo u sredu, 27. maja, oko 14.50 sati, u pogonu za preradu drveta preduzeća u Kolovratu.

- Radnik M.N. je stradao na radnom mestu dok se nalazio ispod mašine za preradu drveta, koju je u tom momentu čistio, dok je drugi radnik, koji nije znao da se M.N. nalazi na tom mestu, pokrenuo mašinu iz kontrolne sobe - saopšteno je.

Prijepoljac M.N. poginuo radnik preduzeća Stara Jela
Mesto nesreće Foto: Kurir

Na mesto tragedije je odmah došla ekipa Hitne pomoći, ali su mogli samo da konstatuju smrt M. N.

Osnovno javno tužilaštvo je izdalo naredbu o sprovođenju obdukcije, a istraga o svim detaljima ovog slučaja je u toku.

