Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Zrenjaninu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, u nastavku borbe na suzbijanju sive ekonomije, podneli su krivičnu prijavu protiv B. E. (46) i M. G. (24), obojica iz Zrenjanina zbog postojanja

osnova sumnje da su izvršili krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost čime su oštetili budžet Srbije za više od 40,5 miliona dinara.

- Sumnja se da su B. E. kao odgovorno lice jednog privrednog društva i M. G. koji je, kako se sumnja, faktički upravljao tim preduzećem, od 2025. do 2026. godine evidentirali primljene račune lažnog sadržaja sa iskazanim PDV o navodno izvršenom prometu dobara i usluga, sa ciljem da se stvori privid regularnog poslovanja - piše u saopštenju MUP.

Kako se dodaje, na taj način su, kako se sumnja, pribavili protivpravnu imovinsku korist od 40.511.027 dinara za koliko je oštećen državni budžet.