Potraga za Milovićem i Medenicom bez rezultata

- Jedna od najnovijih informacija nakon bekstva Miloša Medenice posle prvostepene presude pred sudom u Podgorici jeste da se ove akcije takođe dovode u vezu sa njegovim bekstvom i da se u isto vreme traga i za Milovićem i za Medenicom, zato što se sumnja da ih ista lica štite. Policija je početkom ovog meseca maja sprovela opsežnu potragu i tada je saopšteno da je kontrolisano više lokacija koje se povezuju sa licima za koja se veruje da su u komunikaciji ili na neki način povezana sa Milovićem ili Medenicom. Ono što je takođe interesantno jeste da se ove akcije ne sprovode samo u Nikšiću i na Grahovu, već i u drugim crnogorskim gradovima, na lokacijama koje se dovode u vezu sa ovim licima. Takođe, iako su akcije nastavljene u kontinuitetu, do sada nijedna nije dala konkretne rezultate, pa policija i dalje nastavlja sa aktivnostima, dok ostaje pitanje kada će one uroditi plodom i da li će slučaj rešiti crnogorska ili srpska policija, s obzirom na to da i u Srbiji postoji predmet protiv Milovića zbog pranja novca, pa je neizvesno ko će prvi doći do ovih lica.