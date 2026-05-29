ZVICEROV "PRLJAVI" POLICAJAC NEUHVATLJIV GODINAMA! Prao novac, švercovao drogu - Ovo su najnovije informacije potrage: "Sprovodi se akcija širom Crne Gore"
U sredu, 27. maja, tokom dana sprovedena je velika akcija crnogorske policije na Grahovu, gde je pretraživano više lokacija zbog sumnje da se tamo skriva odbegli policajac Ljubo Milović, za kojeg se veruje da je saradnik vođe kavačkog klana Radoja Zvicera. Za Milovićem se traga od jula 2022. godine.
O najnovijim detaljima za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji govorio je urednik Gradske RTV Milan Sekulović.
Potraga za Milovićem i Medenicom bez rezultata
- Crnogorska policija je u sredu u ranim jutarnjim časovima počela pretraživanje objekata na Grahovu koji se povezuju sa odbeglim policajcem Ljubom Milovićem, za kojeg se sumnja da je saradnik vođe kavačkog klana Radoja Zvicera. Ovo je samo jedna u nizu akcija koje crnogorska policija sprovodi u periodu od jula 2022. godine, od kada se intenzivno traga za odbeglim policajcem - izjavio je Sekulović i dodao:
- Jedna od najnovijih informacija nakon bekstva Miloša Medenice posle prvostepene presude pred sudom u Podgorici jeste da se ove akcije takođe dovode u vezu sa njegovim bekstvom i da se u isto vreme traga i za Milovićem i za Medenicom, zato što se sumnja da ih ista lica štite. Policija je početkom ovog meseca maja sprovela opsežnu potragu i tada je saopšteno da je kontrolisano više lokacija koje se povezuju sa licima za koja se veruje da su u komunikaciji ili na neki način povezana sa Milovićem ili Medenicom. Ono što je takođe interesantno jeste da se ove akcije ne sprovode samo u Nikšiću i na Grahovu, već i u drugim crnogorskim gradovima, na lokacijama koje se dovode u vezu sa ovim licima. Takođe, iako su akcije nastavljene u kontinuitetu, do sada nijedna nije dala konkretne rezultate, pa policija i dalje nastavlja sa aktivnostima, dok ostaje pitanje kada će one uroditi plodom i da li će slučaj rešiti crnogorska ili srpska policija, s obzirom na to da i u Srbiji postoji predmet protiv Milovića zbog pranja novca, pa je neizvesno ko će prvi doći do ovih lica.
Neuhvatljiv godinama
Policija za Ljubom Milovićem traga od jula 2022. godine zbog sumnje, a potom i optužbe Specijalnog državnog tužilaštva da je dio kriminalne grupe, takođe, odbeglog vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera.
Milović je, u međuvremenu, optužen i za formiranje kriminalne organizacije koja je, navodno, švercovala drogu, prala novac.
Policija je i ranije sprovodila akcije na Grahovu u okviru potrage za tim suspendovanim policajcem.
Nijedna do sada nije dala rezultate.
