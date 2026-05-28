Odbegli saradnik kavačkog klana, crnogorski policajac Ljubo Milović, kog su specijalci juče tražili na Grahovu, navodno je na tajnim računima čuvao milione evra Radoja Zvicera, vođe kavačkog klana, koji je takođe u bekstvu!

Kako su ranije pisali mediji, Ljubo Milović za kojim su poternice raspisale i Crna Gora i Srbija, optužnicama se tereti da je deo kriminalne grupe Radoja Zvicera. U međuvremenu je optužen i za formiranje kriminalne organizacije koja je, navodno, švercovala drogu i prala novac. Policija za Milovićem traga od jula 2022. godine.

Ljubo Milović

- Od momka koji jedva krpi kraj s krajem, Milović, koji je u crnogorskoj policiji bio angažovan u Sektoru za borbu protiv droge, za manje od deceniju postao je čovek od poverenja vođa kavačkog klana i čuvar njihovog "kokainskog blaga" i više desetina miliona evra. Koristeći prvo položaj višeg policijskog inspektora, kao i veze saradnika u policiji, Milović je dolazio do poverljivih informacija, koje je prosleđivao klanu. Sklanjao je prijave protiv njih i čistio im rutu za krijumčarenje. Za kratko vreme postao je bitna karika u narko-lancu, pa i čuvar Zvicerovih miliona na tajnim računima. Milović je, kako se sumnja, na jednom tajnom računu u decembru 2020. posedovao 49.624.511,10 evra, prema dokumentima Evropola - rekao je ranije izvor za crnogorske medije.

Radoje Zvicer

Odbegli Milović je, kako su prenosili crnogoski mediji, navodno 11. decembra 2020. poslao skrinšot bankovnog računa s blizu 50 miliona evra na čet grupu sa Zvicerom, u kojoj kaže: "Nastavljamo s biznisom". Milović je, navdono, uhapšenom kolegi Petru Lazoviću poslao i fotografiju novogodišnje jelke s paketima kokaina ispod nje.

Izvor je tada dodao da se osnovano sumnja da takvih računa ima još.

- Evropol je kroz neke od 100.000 otkrivenih Milovićevih poruka na Skaju otkrio njegovu čvrstu vezu sa šefom "kavčana", kao i put droge koju su švercovali iz Ekvadora do luka u Evropi, pa i do Australije - navodili su izvori.

Kako smatra crnogorsko tužilaštvo, Ljubo Milović je na aplikaciji Skaj, koju su pripadnici klanova masovno koristili do 2021. godine i verovali da je aplikacija bezbedna i da ne može da se prisluškuje, koristio nadimke Zli poručnik, Batica i Oficir.



- Imao je nekoliko kriptovanih telefona s kojih je razmenio skoro 100.000 poruka, među kojima su i poruke razemnjene sa Radojem Zvicerom, koji je imao nadimak Born - podseća izvor na pisanje medija.

Inače, Zvicerov prljavi policajac, kako su pojedini prozvali odbeglog Ljubu Milovića, srpsko Javno tužilaštvo za organizovani kriminal optužnicom tereti da je sa radnicom BIA i njenim mužem prebacivao pare iz Holandije.

