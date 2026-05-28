Vozac čiji identitet nije objavljen sleteo je danas oko 16 sati kolima sa puta u reku Cernicu u okolini Šapca. Vozači koji su se slučajno zatekli na mestu saobraćajne nezgode odmah su o tome obavestili Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce - spasioce.

- Za samo nekoliko minuta dve službe bile su na mestu sletanja. Vatrogasci - spasioci su podesnim alatima veoma brzo isekli karoseriju automobila, a zatim pažljivo izvukli vozača i oslobodili ga. Nakon toga su ga predali lekarskoj ekipi Hitne pomoći - kaže izvor Kurira iz šabacke policije.

Prema njegovim rečima vozač je prilikom izvlacenja bio svestan, a brigu o njemu su preuzeli lekari.

- U toku je policijski uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti ove nezgode - dodaje on.

