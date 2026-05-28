U Višem sudu u Beogradu danas je na početku suđenja za ubistvo Ivana Aleksića u Ulici Gavrila Principa u junu prošle godine, optuženi Nikola Babić rekao da je tada nasumično pucao, ali da njegovi meci nisu bili "smrtonosni".

Babić je, iznoseći svoju odbranu, naveo da se kaje i da nije imao nameru da ikoga ubije, već da je pucao nasumično jer je bio drogiran. Odgovarajući na pitanja tužioca i suda ispričao je da je svakodnevno koristio opojnu drogu kokain, i da su mu osobe za koje je prodavao narkotike iznajmile stan u kojem je živeo sa maloletnim B.R, koji je takođe uhapšen zbog ovog ubistva, ali se protiv njega vodi razdvojen postupak jer je maloletnik.

Babić tvrdi da su ga ti ljudi za koje je prodavao narkotike često tukli kada im nije davao novac od prodaje, kao i da su mu tog juna 2025. rekli da imaju neki posao za njega.

Tod dana, kako je rekao, zajedno sa maloletnikom je otišao u kafić u Gavrila Principa i obojica su poneli pištolji, i dodao da su mu tek tad rekli da treba da ubije Ivana Aleksića i Luku Mitića, na koga je isto pucano, ali je uspeo da pobegne, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

Babić je precizirao da su mu rekli da Mitića ubije obavezno, ali nije mogao da se seti šta su rekli za Aleksića, kao i da su mu napisali da je, kad to završi, završio sa njima u smislu duga koji ima. Tvrdi da nije želeo da puca u lokalu, kako su to od njega tražili, da ne bi stradali nedužni ljudi, već da je sačekao ispred da Aleksić i Mitić dođu do kola, nakon čega je Aleksić seo na vozačevo, a Mitić krenuo da sedne na suvozačevo mesto.

"Ja sam prišao na metar ili metar i po do auta i počeo nasumično da pucam. Prvo sam pucao u Mitića, a on je uspeo da pobegne i onda sam pucao unutra u auto kroz otvoren prozor na suvozačevim vratima", rekao je on.

U sudnici je ispitan i oštećeni otac ubijenog Aleksića, koji je rekao da zna da je njegov sin jednom bio hapšen zbog marihuane, kao i da ne zna da li je prodavao narkotike.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je u februaru podiglo optužnici i protiv Izabele S. zbog sumnje da je za novčanu naknadu od 7.000 evra dvojici optuženih za ubistvo prenosila informacije o kretanju njihovih meta.

Tužilaštvo je predložilo sudu da postupak protiv Izabele S. spoji sa postupkom protiv Babića kojem se na teret stavlja teško ubistvo u saizvršilaštvu u sticaju sa krivičnim delom neovlašćena proizvodnja, držanje nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Babić i maloletnik su, kako se sumnja, 6. juna su oko 20.10 časova u Ulici Gavrila Principa čekali žrtve u blizini jednog kafića u kojem su oni sedeli, kada je iz kafića najpre izašao Aleksić i otišao prema vozilu "Land Rover Dicovery" koje se nalazilo na parkingu kafića, a za njim je sa namerom da uđe u vozilo krenuo i Mitić, pa su Babić i maloletnik izvadili pištolje "Crvena zastava" i "Walther" i ispalili više hitaca u pravcu Mitića sa namerom da ga ubiju, ali se on dao u bekstvo.

Potom su, kako se sumnja, pucali u oštećenog Aleksića koji je sedeo na mestu vozača u pomenutom vozilu i naneli mu povrede u predelu glave, leve ruke i leve butine.