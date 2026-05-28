20 KILA KOKAINA PREVOZILI ČAMCEM! Detalji velike zaplene droge na Dunavu kod Bačke Palanke: Procenjena vrednost narkotika oko milion evra - SLIKE S LICA MESTA
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv droga, zaplenili su oko 20 kilograma kokaina u blizini Bačke Palanke.
Kako se sumnja, dva za sada nepoznata lica, koja se sumnjiče da su izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, su motornim čamcem, rekom Dunav transportovala drogu.
Procenjena vrednost droge je milion evra Foto: MUP Srbije
Kokain je pronađen i zaplenjen kod čelarevske plaže.
Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku ovih lica, saopštio je MUP.
Kako smo ranije pisali, procenjuje se da je vrednost ove droge na ulici oko milion evra.
