Mladić star 21 godinu teško je povređen prilikom prevrtanja traktora na području Čačka i hitno je prebačen na urgentno prijemno odeljenje.

- Nakon prijema konstatovane su teške telesne povrede, zbog čega je mladić odmah smešten u jedinicu intenzivne nege - potvrđeno je za RINU u čačanskoj Opštoj bolnici.

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja traktora, a više informacija očekuje se nakon istrage.