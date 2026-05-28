U surčinskom naselju danas oko podneva došlo je do jezivog otkrića kada je u jednoj njivi pronađen ljudski skelet.

Ostaci tela nisu uočeni na površini, već su otkopani tokom radova na putu.

Kako se saznaje, lokalni meštanin G. M. otišao je u Ulicu Sremskih partizana (bb) kako bi obišao svoje imanje. Na delu gde su se izvodili radovi i gde se kopao put kroz njivu, bager je iz zemlje izvukle stravičan prizor - delove ljudskog kostura.

Preplašeni meštanin je odmah reagovao i o ovom jezivom pronalasku obavestio policiju, koja je ubrzo stigla na lice mesta sa patrolama i forenzičarima.

Kosti poslate na Institut za sudsku medicinu

Policijski službenici su odmah ogradili prostor i obavili detaljan uviđaj na mestu pronalaska kako bi se utvrdilo da li u blizini ima još ostataka ili ličnih predmeta koji bi pomogli u identifikaciji.

Sve zatečene kosti biće hitno poslate na sudsko-medicinsku obdukciju.

Lekari sudske medicine pokušaće da putem DNK analize i pregleda kostiju utvrde:

Identitet stradale osobe (proverom baze nestalih lica),

Pol i starost u trenutku smrti,

Tačan uzrok smrti (odnosno da li ima tragova nasilja),

Vreme koje je skelet proveo zakopan pod zemljom.

Istraga je u punom jeku, a policija obezbeđuje lokaciju u Surčinu dok se ne završe sve neophodne radnje na terenu. O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu.