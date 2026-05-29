LANČANI SUDAR NA BRANKOVOM MOSTU: Povređen muškarac (35), stvaraju se gužve
Muškarac (35) zadobio je povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Brankovom mostu, a u kojoj je učestvovalo više vozila.
Prema saznanjima, saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 8 sati u smeru ka gradu.
Prema nezvaničnim informacijama, u lančanom sudaru učestvovala su tri vozila.
Na licu mesta nalazi se ekipa hitne pomoći i policije.
Kako se saznajemo, povređeni muškarac zadobio je lakše telesne povede.
Uviđaj je u toku, a zbog nesreće se stvaraju gužve na ovom delu Brankovog mosta.
Kurir.rs/ Blic
