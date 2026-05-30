Slušaj vest

O funkcionisanju zatvora, hijerarhiji među osuđenicima, trgovini drogom i uslovima robije govorili su Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti, Radovan Korać, penzionisani zamenik upravnika zatvora i Đorđe Vasiljević Atila, bivši osuđenik koji je iz prve ruke opisao kako izgleda život unutar najstrože čuvanih zatvorskih blokova.

Govoreći o tvrdnjama da u zatvoru navodno funkcioniše organizovana trgovina psihoaktivnim supstancama, Korać je istakao:

- Da u zatvorima ima droge, to nije sporno. Sve zavisi od načina rukovođenja i kontrole, kao i od sprečavanja unošenja narkotika, a načini unošenja su različiti. U većim zatvorskim sobama se često spontano uspostavlja hijerarhija, gde pojedinci preuzimaju dominantnu ulogu. Uvek se uspostavi neka vrsta poretka.

Postoji takozvani "starešina sobe" koji određuje pravila i ima autoritet među ostalim osuđenicima. Najgore je kada sistem prepusti održavanje mira neformalnim autoritetima unutar zatvora - rekao je Korać, podsećajući na ranije slučajeve iz Sremske Mitrovice, kada su pojedini zatvorenici imali veliki uticaj i na funkcionisanje same ustanove.

"Uslovi su katastrofalni"

Kako je Vasiljević naveo, iako često brani osuđenike zbog loših zatvorskih uslova, u ovom slučaju ne veruje u iznete tvrdnje jer iz ličnog iskustva poznaje funkcionisanje zatvorskog sistema i smatra da se opisane stvari ne dešavaju na taj način.

- Ja ću uvek braniti osuđenike, jer u zatvorima ima mnogo loših stvari. Osuđenicima jeste teško i, naravno, oni su krivi što su tamo, ali postoje situacije i uslovi koji su zaista katastrofalni, koji se ne popravljaju i koji otežavaju i život i kaznu. Ipak, ovo nije jedan od tih slučajeva - ovo ne mogu da branim, jer znam da ovako nešto nije moguće.

Prvo, droga ne ulazi u zatvore na taj način. Drugo, ja sam učestvovao u organizaciji zatvora u Beogradu, radio sam u Padinskoj Skeli kao šef radne brigade koja je sklapala krevete. Znam kako zatvor izgleda iznutra, još dok nisu stigli osuđenici - kaže Vasiljević.

Đorđe Vasiljević Atila, bivši osuđenik Foto: Kurir Televizija

- Znam kolika su šetališta, to su prostori veličine dva ova stola. Taj zatvor je napravljen tako da ima teretanu i druge sadržaje pod zemljom. To je zatvor izolacionog tipa, projektovan, ako se dobro sećam, na oko 546 kreveta,toliko smo ih tada montirali. Sve je u sobama zašrafljeno.

Zatvor je napravljen za one koji su dobili najteže kazne, i do 40 godina, ili za osobe koje su toliko problematične da se više ne zna šta će s njima, pa se smeštaju tamo. Šetališta su blokovi sa rešetkama sa obe strane, kamerama i kružnim stražarskim punktovima. Niko ne može nikome da priđe. To je sistem u kome se prvo pružaju ruke, pa se stavljaju lisice, pa tek onda ide dalji transport - rekao je.

Iskustvo iz zatvora

Spasić je istakao da iz ličnog iskustva zna kako izgleda zatvorski sistem, da je to izuzetno teško i nepoželjno mesto, te da su nakon ozbiljnih incidenata, preduzete određene mere u zatvorskom sistemu.

- Odmah da bude jasno, ja sam bio u zatvoru, tako da znam apsolutno kako funkcioniše zatvor i kakav je odnos u njemu. Moram da kažem da je to mesto na kojem čovek zapravo nikada ne bi trebalo da poželi da se nađe, bilo koji zatvor, bilo da je reč o Zabeli, Beogradu, Novom Sadu, Kruševcu ili bilo kom drugom.

Nakon svih događaja, čini mi se da su preduzete određene mere, posebno posle incidenta u Pančevu, u zatvoru gde su, prema navodima, trojica zatvorenika na kraju ubila starijeg čoveka - kaže Spasić.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Foto: Kurir Televizija

- Nakon tih događaja, koliko znam, preduzete su dodatne mere. Upoznao sam i znam zatvorske stražare, to su ljudi koji su veoma posvećeni svom poslu i koji zapravo drže tu liniju sistema. Tako da se verovatno ponekad javljaju takozvane zatvorske priče, gde svako pokušava da doda sebi na značaju.

Sećam se da je jednom došao kod mene jedan drugar koji je bio u zatvoru, Draža se zvao, danas je pokojni, pa mogu da pomenem ime. Rekao je: "Kad sam, gospođo, ušao u CZ, bilo je valjda četvoro u sobi, odmah sam im udario šamare i time im stavio do znanja da sam ja šef sobe" - za Kurir televiziju, prisetio se Spasić.

03:43 "Jedino mesto na kome čovek apsolutno ne bi trebao, ne mogu da kažem da ne poželi, to je zatvor, bilo kakav zatvor." rekao je Božidar Spasić Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs