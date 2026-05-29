Mladić M.S. (21) iz sela Lipnica kod Čačka preminuo je u Opštoj bolnici nakon što je zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći na traktoru.

Prema nezvaničnim saznanjima, mladić se zadobio povrede opasne po život kada se prevrnuo sa traktora.

- Nakon prijema konstatovane su teške telesne povrede, zbog čega je odmah smešten u jedinicu intenzivne nege. Četiri puta ga reanimirali, ali nesrećnom momku nije bilo spasa, kaže za RINU jedan od meštana.

Dodaje da je ova tragedija pogodila selo Lipnicu, ali i čitav taj kraj pod Jelicom, jer se radi o izuzetno dobrom, vrednom i poštenom mladiću

- Svi smo nemi od šoka i tuge, život je bio pred njim. Bio je pravi veseljak, dobar drug i mladić Baš sinoć kad je došlo do nesreće krenuo je traktorom da povalja teren da pripremi oko zapisa za Svete Trojice, dodaje naš sagovornik.

Kurir.rs/Rina

