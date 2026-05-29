Majka devojčice prijavila je slučaj, Više javno tužilaštvo u Vranju pokrenulo istragu
STRAVA I UŽAS! DEVOJČICU (12) DRUGARICA IZBOLA VILJUŠKOM PO GENITALIJAMA? Jezivo vršnjačko nasilje u Bujanovcu
Višem javnom tužilaštvu u Vranju prijavljeno je da je devojčicu od 12 godina drugarica izbola po genitalijama plastičnom viljuškom.
Slučaj vršnjačkog nasilja je policiji prijavila majka oštećene devojčice iz Bujanovca.
Zbog maloletnih lica i osetljivosti slučaja, iz svih nadležnih ustanova i institucija, kažu da ne mogu da saopšte više detalja, osim da je istraga u toku.
Prema nezvaničnim informacijama, devojčice su se vraćale iz škole, a kada su ušle u jedan haustor, a dve godine starija devojčica je mlađu izbola viljuškom po genitalijama.
Slučaj je prijavljen i Centru za socijalni rad u Bujanovcu, a devojčica poslata kod ginekologa.
