Slušaj vest

Višem javnom tužilaštvu u Vranju prijavljeno je da je devojčicu od 12 godina drugarica izbola po genitalijama plastičnom viljuškom. 

Slučaj vršnjačkog nasilja je policiji prijavila majka oštećene devojčice iz Bujanovca.

Zbog maloletnih lica i osetljivosti slučaja, iz svih nadležnih ustanova i institucija, kažu da ne mogu da saopšte više detalja, osim da je istraga u toku.

Prema nezvaničnim informacijama, devojčice su se vraćale iz škole, a kada su ušle u jedan haustor, a dve godine starija devojčica je mlađu izbola viljuškom po genitalijama.

Slučaj je prijavljen i Centru za socijalni rad u Bujanovcu, a devojčica poslata kod ginekologa.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteHronika"PRVO MI PRETUKLI SINA, A SADA NAM DOLAZE PRED KUĆU I MALTRETIRAJU CELU PORODICU" Vršnjačko nasilje u Obrenovcu preraslo u pravu torturu: Krenuli i na babu!
vršnjačko nasilje pretučen dečak
Društvo"Osvetiću dečaka iz Ribnikara!": Horor u školi u Čačku! Učenica donela skalpel i spisak dece koje ne voli!
34.jpg
DruštvoUčenik pretio da će doneti nož u školu! Uplašeni roditelji iz Smedereva rešili da ne šalju decu na nastavu
skola.jpg
DruštvoKURIR SAZNAJE "Terala ih da se ljube, dok su druge devojčice snimale!" Osmakinja napastvovala vršnjakinju u beogradskoj školi, obaveštena i policija
shutterstock-178155887.jpg