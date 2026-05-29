Jeziva saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 9 časova na Dobanovačkoj petlji.

Prema nezvaničnim informacijama, tri osobe su povređene, među njima je i dete.

Saobraćajna nesreća se dogodila danas u jutarnjim satima u smeru ka Beogradu.

saobraćajna nesreća Dobanovci

Kako nezvanično saznajemo u lančanom sudaru učestvovali su autobus i putničko vozilo.

Povređeno dete prevezeno je u "Institut za majku i dete", dok su još dve osobe prebačene u Urgentni centar.

Stepen povreda za sada nije poznat.