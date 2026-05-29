Jutros se dogodila saobraćajna nesreća na Dobanovačkoj petlji, povređene su tri osobe, među kojima i dete.
POVREĐENO DETE I DVOJE ODRASLIH Jeziva saobraćajna nesreća u Dobanovcima, stravične scene na ulazu u Beograd
Jeziva saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 9 časova na Dobanovačkoj petlji.
Prema nezvaničnim informacijama, tri osobe su povređene, među njima je i dete.
Saobraćajna nesreća se dogodila danas u jutarnjim satima u smeru ka Beogradu.
saobraćajna nesreća Dobanovci
Kako nezvanično saznajemo u lančanom sudaru učestvovali su autobus i putničko vozilo.
Povređeno dete prevezeno je u "Institut za majku i dete", dok su još dve osobe prebačene u Urgentni centar.
Stepen povreda za sada nije poznat.
Kako nezvanično saznajemo, saobraćaj se odvija u jednoj traci i nema obustave, ali je otežan i usporen.
