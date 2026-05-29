Jovana Rajević, čija je majka jedna od 11 stradalih u požaru koji je 20. januara prošle godine izbio u Doma za smeštaj starih i odraslih lica "Ivanović" u Barajevu, danas je plakala svedočeći u Višem sudu u Beogradu u postupku koji se vodi protiv vlasnika doma Gorice Ivanović, njenog supruga Aleksandra i sina Miloša, koji se terete da nisu postavili propisane uređaje za zaštitu od požara.

Jovana Rajević, ispričala je da je njena majka boravila na gornjem spratu u Domu i da je bila nepokretna.

- Majku sam posećivala dva do tri puta mesečno. U tom domu bila je pet meseci, i ja sam ukupno bila desestak puta. U početku, dok je mogla da hoda, spuštali su je na donji sprat, a posle kada više nije mogla, nisu je ni spuštali - gušeći se u suzama pristila se boravka majke u Domu u kom je nastradala.

Odgovarajući na pitanja sudije, ispričala je da je njena majka bila pušač i da je u Domu pušila ispred svoje sobe, u hodniku.

Navela je i da je Miloš Ivanović, koji je inače tokom iznošenja odbrane tvrdio da nije obavljao poslove odgovornog lica u Domu već da je radio na održavanju dvorišta i ponekad dežurao noću, Rajević je rekla da joj je poznato da je on vlasnik Doma.

Miloš Ivanović je inače u dokumentima naveden kao vlasnik, ali je on tvrdio pred sudom da je njegov otac optuženi Aleksandar Ivanović uzeo njegovu ličnu kartu i prijavio ga kao vlasnika, a da on to nije ni znao.

- Mama mi je rekla da je on vlasnik - rekla je danas svedok pred sudom.

Govoreći o uslovima u Domu, Rajević je navela da su zidovi bili neuredni i da joj je Aleksandar Ivanović rekao da će sve to renovirati.



Željka Simić koja je bila zaposlena u Domu, danas je ispričala tokom svedočenja pred sudom da joj je poznato da je Miloš Ivanović ponekad menjao negovatelja iz noćne smene, kao i da štićenike nije presvlačio, već ih je obilazio i pazio.

Na pitanje koja je bila njegova uloga u Domu, Simić je rekla da je on bio samo sin vlasnika, dok je o pušenju u Domu navela da su joj vlasnici rekli da je dozvoljeno u dnevnoj sobi.

Simić je danas tvrdila i da je ona palila cigarete korisnicima Doma jer oni nisu smeli da imaju upaljače,te da nije proveravala da li štićenik doma Milana, za kog se sumnja da je izazvao požar, ima upaljač jer je tog dana ona njemu zapalila cigaretu i dodala da on nije trebalo da ima upaljač kod sebe.

Adelija Pavlović koja je uglavnom dežurala u Domu, ispričala je da je proveravala da li neko od korisnika ima upaljač, ali da je tog dana Milan ukrao upaljač iz druge sobe.

Na pitanje kako ima ta saznanja, odgovorila je da joj je posle požara ispričao jedan od korisnika iz te sobe, ali nije mogla da se seti imena.

Nevena Čamdžić koja je bila negovateljica i supruga rođenog brata optužene Gorice Ivanović, je navela da je Miloš Ivanović dolazio u Dom samo po potrebi i da je nekoliko puta mesečno, dok je odgovarajući na pitanja rekla da ne zna da li je neko od negovateljica imao završenu školu za taj posao.