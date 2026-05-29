Maloletni G. M. (17) osumnjičen je da je počinio krivično delo ubistvo, tako što je, kako se sumnja, u porodičnoj kući u Bečeju usmrtio svog oca (54) nakon fizičkog sukoba koji se dogodio u večernjim satima.

Prema nezvaničnim saznanjima, ubistvo se dogodilo oko 20 časova u Šumskoj ulici. Kako se navodi, nakon obračuna sa ocem, sedamnaestogodišnjak je sam pozvao policiju i prijavio da je došlo do tuče, kao i da postoji mogućnost da je njegov otac preminuo usled zadobijenih povreda.

"Mislim da sam ga ubio": Jeziv poziv policiji

Kako se nezvanično saznaje, G.M. (17) je sam pozvao policiju i prijavio šta se dogodilo. On je dežurnim službenicima rekao da se potukao sa ocem i priznao da postoji velika mogućnost da ga je lišio života.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt muškarca starog 54 godine.

Policija je obavila uviđaj, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo koje će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do porodične tragedije.

Maloletniku je, prema dostupnim informacijama, određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Istraga je u toku i trebalo bi da rasvetli kako je došlo do sukoba koji je imao tragičan epilog, kao i da li su postojale ranije prijave ili problemi u porodici koji bi mogli da budu od značaja za ovaj slučaj.

Za sada nije poznato šta je prethodilo fizičkom obračunu između oca i sina.