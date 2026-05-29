Slušaj vest

Povodom teksta na portalu Kurir.rs, pod naslovom "Poginuo najstariji sin vođe klana "Amerika"! Naslednik Milete Miljanića Majka stradao u nesreći u Barajevu", objavljenog 14.05.2026. godine, Danilo Nikolić, punomoćnik supruge pokojnog Nikole Miljanića poslao nam je odgovor na informaciju i ispravku:

-Nije tačno da Nikola Miljanić "nije imao vozačku dozvolu za motocikl", odnosno da je "vozio bez dozvole" u smislu u kojem je to predstavljeno javnosti. Pokojni je posedovao američku vozačku dozvolu za upravljanje motociklom, o čemu porodica raspolaže dokumentacijom i redakcija je imala uvid u istu. Motocikl je imao američku registraciju jer je kupljen sa američkim tablicama u Srbiji. Dalje, nije tačno da se kao nesporna činjenica prikazuje da je pokojni izazvao nesreću "preticanjem preko pune linije", jer je reč o preliminarnoj i jednostrano plasiranoj verziji događaja.

-Punomoćnik oštećenih raspolaže video-snimkom predmetne nezgode, a koji ukazuje da pokojni nije postupao na način na koji je to predstavljeno u objavljenom tekstu. Prema tom snimku, Nikola Miljanić je, kada je primetio neuobičajeno ponašanje vozila ispred sebe i njegovo usporavanje, smanjio brzinu, nakon čega je vozilo ispred izvršilo skretanje ulevo bez prethodnog signaliziranja pokazivačem pravca, preko pune linije, ka nelegalnom prostoru za parkiranje, ne ostavljajući dovoljno vremena niti prostora za bezbednu reakciju motocikliste. U pokušaju da izbegne sudar, pokojni je naglo kočio, usled čega se motocikl podigao na prednji točak, odigao od zemlje i udario u zadnji deo automobila.

- Zbog toga je netačno i preuranjeno da se javnosti sugeriše da je uzrok nezgode unapred utvršen, naročito imajući u vidu da nadležni organi vode postupak radi rasvetljavanja svih okolnosti događaja. Porodica posebno ukazuje i na to da je krajnje neprimereno da se pokojni označava isključivo kroz porodične veze i da se na taj nacin dodatno stigmatizuju njegova supruga, njegovo četvoro dece (najmladi sin 8 meseci, najstariji 9 godina) i svi najbliži, u trenutku kada trpe nenadoknadiv gubitak.