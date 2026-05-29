- Uspomenu na tebe uvek ćemo nositi sa sobom. Živeo si za nas svaki svoj dan i na tome smo ti večno zahvalni. Ponosni smo na tebe. Ostati čovek kao što si ti je podvig koji će zauvek ostati naša inspiracija i snaga. Ponos je slaba reč da opiše šta osećamo jer smo tvoji. Želim da znaš i želim da ti obećam da ćemo delo tvoje nastaviti i da ćemo beskompromisno ostati na putu koji si za nas isklesao... Obećavam da ćeš na nas biti ponosan. Hvala vam svima koji ste danas ovde sa nama i koji sa nama delite bol... Svi ovi ljudi danas su bili tvoji tata, i zato opet hvala. A sad ne bih voleo da ovaj govor završim u tužnom i zvanićnom maniru jer to jednostavno nisi bio ti. Podsetiću ovde sve ljude da si sve najbolje znao, da si uvek bio u pravu, da ni u jednom sportu nisi imao konkurenciju, da nisi priznavao poraz čak i kad izgubiš i da je sve moralo činjenično da se argumentuje. Zauvek je sa nama tvoja nenadmašiva harizma, nepokolebljivo samopouzdanje, surova iskrenost i najglasniji smeh u bilo kom lokalu. Kroz život ćemo pratiti tvoj primer i ići vedro i glasno, kao što je bio taj tvoj čuveni smeh, ponosno, podignute glave... Tata, ponosni smo na tebe i volimo te svakim delom svoje duše. I, tata, ne brini za nas, bićemo dobro. Do sledećeg susreta amin. - rekao je u oproštajnom govoru Nešovićev sin.