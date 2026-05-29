Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenje Uprave carina su u saradnji sa policijom na ulazugraničnog prelazaStrezimirovci 26. maja 2026. godine sprečili pokušaj krijumčarenja memorijskih kartica, fleš memorija i opreme za mobilne telefone, dok je ukupna vrednost prekršaja procenjena na više od 2,6 miliona dinara.

Tokom detaljne kontrole otkrivene su brojne nepravilnosti u vezi sa tovarom jednog kamiona u kome se našla neprijavljena, ali i roba koje je bilo više od prijavljene količine, dok je za nekoliko predmeta izražena i sumnja u povredu prava intelektualne svojine.

Zaplena opreme za mobilne telefone Foto: Uprava Carina

Krijumčareno je ukupno 539 USB fleš memorija, 530 memorijskih kartica, 15 adaptera, 9 displejeva za mobilne telefone, 5 punjača, kao i 31 muška torbica.