Dečak (12) teško je povređen u beogradskom naselju Zemun kada se eksplozivna naprava aktivirala dok ju je držao u rukama.

Dečak se, kako saznajemo, u stanu u kom živi igrao bez dovoljnog nadzora. On je, navodno, želeo da napravi bombu, a opasna materija mu je eksplodirala u rukama i nanela mu opasne povrede.

Ekipa Hitne pomoći odmah je po pozivu izašla na teren, gde su mu konstatovali teške telesne povrede.

Dete je, kako nezvanično saznajemo, izgubilo prste na ruci, a obe ruke pretrpele su ozbiljne povrede, kao i jedna noga.

Hitno je transportovan u Urgentni centar gde lekari pokušavaju da saniraju rane.

Za sada nije poznato da li je životno ugrožen.