Slušaj vest

Dečak (12) teško je povređen u beogradskom naselju Zemun kada se eksplozivna naprava aktivirala dok ju je držao u rukama.

Dečak se, kako saznajemo, u stanu u kom živi igrao bez dovoljnog nadzora. On je, navodno, želeo da napravi bombu, a opasna materija mu je eksplodirala u rukama i nanela mu opasne povrede.

Ekipa Hitne pomoći odmah je po pozivu izašla na teren, gde su mu konstatovali teške telesne povrede.

Dete je, kako nezvanično saznajemo, izgubilo prste na ruci, a obe ruke pretrpele su ozbiljne povrede, kao i jedna noga.

Hitno je transportovan u Urgentni centar gde lekari pokušavaju da saniraju rane.

Za sada nije poznato da li je životno ugrožen.

Policija je izašla na lice mesta i uviđaj je u toku.

Ne propustiteHronikaUŽAS U ZEMUNU! AUTOBUS VUKAO ŽENU, ČUO SE JEZIV KRIK: Putnica teško povređena u nesreći, hitno prevezena u bolnicu!
IMG_20260206_114333.jpg
HronikaDRAMA U ZEMUNU! Muškarac (30) pokušao da digne ruku na sebe, Hitna ga zatekla NA NOGAMA
shutterstock_2517228463.jpg
HronikaAUTOMOBIL PREŠAO DETETU (6) PREKO ŠAKE: Jeziva nesreća u Zemunu, dečak hitno prevezen u bolnicu
hitna pomoć
Stars"KAD JE UBIJEN NAPRAVILA SAM NAJVEĆU ŽURKU U ZEMUNU" Stravična ispovest Kačavende o životu sa MAFIJOM, batinama: Znala sam da će me prebiti, ali ne i kako...
20240401-10-55-39milena-kacavenda-zajecala-na-sav-glas-zbog-majke---nisu-mogli-da-je-probude...-.jpg
HronikaDRAMA U ZEMUNU: Učenik osnovne škole pretio da će doneti pištolj, obaveštena policija
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_80c80212.jpg