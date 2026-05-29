Zagrebačka policija sprečila je planiranu likvidaciju i uhapsila 25-godišnjeg državljanina Srbije kojeg sumnjiči da je došao u Zagreb kako bi organizovao ubistvo. Uhapšen je u sredu na Trešnjevci u hotelskoj sobi, a kod sebe je imao napunjen pištolj, saopštila je Policijska uprava Zagreba.

Uhapšen u hotelskoj sobi sa pištoljem

Policajci su, na osnovu operativnog rada, u sredu, 27. maja, u popodnevnim satima na području Trešnjevke ciljano pronašli osumnjičenog u hotelskoj sobi. Muškarac kod sebe nije imao identifikaciona dokumenta, a policiji je izjavio da je 25-godišnji državljanin Srbije, kao i da je u Hrvatsku ušao ilegalno pre nekoliko dana. Kod njega je pronađen pištolj sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazilo sedam komada municije, a sa oružja je bio delimično uklonjen fabrički broj.

Došao da organizuje ubistvo dogovoreno preko aplikacije

Sprovedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 25-godišnjak došao u Zagreb kako bi, prema prethodnom dogovoru putem komunikacione aplikacije, organizovao ubistvo muškarca. Oružje je nabavio suprotno odredbama Zakona o nabavci i posedovanju oružja građana, s obzirom na to da je posedovanje takvog oružja, municije i delova oružja građanima zabranjeno.

Krivična prijava i pritvor

Po završenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičenom je uz krivičnu prijavu zbog nedozvoljenog posedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija, kao i dogovora za izvršenje krivičnog dela, određen pritvor.

Kurir.rs/Index.hr

