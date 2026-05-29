Darko Šarić, koji je optužnicom Javnog tužilaštva za organizovani krimainal označen kao jedan od organizatora kriminalne grupe kojoj se sudi za ubistva škaljaraca Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini u januaru 2020., kao i Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu nekoliko meseci kasnije, danas nije iz zatvora u Sremskoj Mitrovici u kom služi kaznu u drugom predmetu doveden u Specijalni sud u Beogradu.

Podsetimo, na prethodnom suđenju sudija Slađana Marković donela je odluku da do kraja izvođenja poruka sa Skaj aplikacije Šariću zabrani prisustvo uz obrazloženje da je tokom obraćanja za sudskom govornicom uvredio dostojanstvo suda, zbog čega su njegovi branioci danas protestvovali i izneli novi zahtev, da mu se omogući da prati tok suđenja.

Inače, zbog ovakve odluke sudija, advokat Danilo Šarić je na samom početku suđenja saopštio da je danas, na pisarnici suda, predsedniku Višeg suda u Beogradu predao zahtev za izuzeće sudije i sudiji predao podnesak kao dokaz toga.

- Odbacuje se podnesak, u cilju onemogućavanja zlouptrebe procesnih prava. Ovo je najmanje deveti zahtev za izuzeće u ovom predmetu i predat je na dan održavanja pretersa. Smatramo da se želi postići odugovlačenje postupka i zloupotreba procesnih prava - saopštila je danas sudija, nakon čega su odmah usledili novi zahtevi advokata.

Igor Dedović i Stevan Stamatović likvidirani u restoranu u Atini

- Ako je ovo bio deveti, biće i deseti zahtev. Ali, pre nego što a iznesem, imam dva predloga. Prvi je da odložite današnje suđenje i preispitate odluku da Darko Šarić bude udaljen. Ne želim da verujem u to da ste grubom nepažnjom odlučili da ga udaljite do kraja izvođenja Skaja, jer je jedini dokaz predložen protiv njega Skaj aplikacija - reagovao je Šarićev branilac, advokat Dalibor Katančević, tvrdeći da je sudija pogrešno parafrazirala Šarićeve reči i predstavila ih kao nepoštovanje suda, iako je njegov klijent, kako je naveo za sudskom govornicom rekao "ja poštujem instituciju, a ako vi ne poštujete zakon onda ja ne mogu da vas poštujem".

- Nije uvredio nikoga i sa dužnim poštovanjem je govorio. Nije Vam se pogrdno obratio, niti je bilo namere da bilo koga uvredi. Izjavio je da ima visoko poštovanje prema instituciji, a da bi vi trebalo da poštujete zakon, ne mogu da poverujem da se sud uvredio zbog toga - nastavio je Katančević svoje izlaganje i dodao da i okrivljeni i branioci poštoju sudsko veće i "nemaju nameru da se svađaju".

- Upotrebljavate sankciju koja nije adekvatna onome što je rečeno u sudnici. Ukoliko ostanete pri njoj, pokazujete jak subjektivni odnos prema predmetu i netrpeljivost prema okrivljenom. Na kraju, onemogućavate da ima zakonom zagaratnovano pravo na odbranu, zbog čega ste onda pristrasni - rekao je Katančević.

Branilac Darka Šarića Marko Janković dodao je i da "Šarić nije vređao dostojanstvo suda, nije narušavao red u sudnici niti imao nameru da povredi bilo čije dostojanstvo". Advokat Dejan Lazarević, predložio je da se "spusti lopta, Darko Šarić vrati u sudnicu i da se suđenje nastavi".