Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. T. (29) i D. V. (24) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

S. T. se sumnjiči da je nabavio zapaljivu tečnost i predao je D. V. koji je potom, 21. maja ove godine, kako se sumnja, tom tečnošću polio i zapalio jedan ugostiteljski objekat na Zvezdari.

Takođe, D. V. se sumnjiči da je 24. maja, na Vračaru, pokušao namerno da izazove požar u jednom ugostiteljskom objektu, koji je polio zapaljivom tečnošću, ali nije uspeo da ga zapali.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.