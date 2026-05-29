Kriminalistička obaveštajna služba Austrije nudi nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi pomogle u lociranju i hapšenju vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera, objavio je Evropol.

Nagrada će, naveli su u toj evropskoj agenciji za sprovođenje zakona, biti raspodeljena bez pokretanja sudskog postupka.

"Ukoliko postoji više doušnika, nagrada će biti raspodeljena prema relevantnosti dostavljenih informacija. Iz nagrade su isključena lica koja su obavezna da sarađuju u okviru svog privatno-pravnog ili javno-pravnog položaja, kao i lica koja su optužena za saučesništvo u vezi sa optužbama protiv Radoja Zvicera", precizirali su iz Evropola.

Oni su upozorili da je taj begunac iz Kotora opasan i da je "moguće da je naoružan".

Osim Austrije, koja za Zvicerom traga zbog šverca 83 kilograma kokaina, potražuje ga i Crna Gora u kojoj se protiv njega vodi nekoliko postupaka zbog više krivičnih dela, uključujući ubistva, šverc droge…

Iz Evropola su naveli da Zvicer koristi lažna dokumenta sa imenima Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo, Ferenc Karoli…

"Ima nekoliko ožiljaka usled prostrelnih rana na gornjem delu tela, pretežno na levoj strani", ukazali su iz te agencije, prenosi podgorički portal Adria.

14 lažnih identiteta

Pošto se vođa kavačkog klana, Radoje Zvicer, godinama nalazi u bekstvu, austrijska policija je objavila i znane identitete kojima se koristio.

Josip Babić, 06.02.1979, Nemačka

Dragan Gojković, 08.09.1977, Berane, Crna Gora

David Grepo, 02.03.1983

Ferenc Karoly, 31.03.1975

Davor Lang, 25.05.1975, Novi Sad

Željko Papić, 11.03.1980, Ljubljana

Slobodan Zec, 23.03.1976, Novi Sad

Leos Salonikios, 29.09.1987, Solun, Grčka

Maros Krsto, 30.07.1978, Kotor, Crna Gora

Ludovit Vrablić, 15.11.1980.

Manuel Zambelic, 26.06.1980.

Radoje Zvicer, 31.07.1978.

Radoe Zviter, 20.12.1982.

Radoie Zvitser, 21.12.1982.

