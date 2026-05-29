Konobaru iz restorana "27" na Senjaku Vuku Š. ponovo je na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određen pritvor do 30 dana, zbog postojanja novih činjenica i dokaza do kojih se došlo u toku istrage koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića u tom restoranu 12. maja 2026. godine, saznaje neznanično Kurir.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je Vuku Š. odredio pritvor i naredio da se za njim raspiše i poternica.

Vuku Š. je pre nekoliko dana pritvor bio ukinut jer su bili ispitani svi predloženi svedoci, ali zbog novih dokaza tužilaštvo je ponovo tražilo njegovo određivanje.

Uviđaj na Senjaku Foto: MUP/VJT BG

Istaga u kojoj je Vuk Š. osumnjičen vodi se protiv ukupno 11 osoba zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršeno na štetu Aleksandra Nešovića u restoranu "27", 12. maja 2026. godine, a on se tereti zbog neprijavljivanje krivičnog dela i učinilaca i pomaganja nakon izvršenja krivičnog dela.

Podsetimo, sumnja se da je 12. maja u restoranu "27" na Senjaku Saša Vuković zvani Boske pucao na Aleksandra Nešovića poznatog kao Baja, koji je podlegao zadobijenim povredama. U sklopu istrage uhapšeno je 11 osoba, a Nešovićevo telo pronađeno je 21. maja u Jarkovcu.

Senjak Izvor: MUP/VJT BG

Telo je pronađeno u buretu, sklupčano i zabetonirano, a potom poslato na obdukciju. DNK analiza potvrdila je da je reč o Nešovićevom telu.

