Novosađanin Slobodan Tomanić (60) koji se tereti za teško ubistvo supruge Branke Popović (40) izneo je juče odbranu, u novosadskom Višem sudu.

Kako je istakao, ne seća šta se tačno dešavalo kobne večeri, ali se seća samo da je iz kuhinje ušao u sobu, zamahnuo daskom prema glavi nevenčane supruge i čuo njen jauk.

- Najteže mi je zbog ćerke, Brankine porodice i bola koji sam naneo. To tragično veče nije smelo da se dogodi. Kajem se zbog svega, nisam imao nameru da ubijem Branku i jako mi je teško, kajem se i sramota me je zbog svega - rekao je Tomanić.

Opisujući porodične odnose nekoliko dana pre tragedije, kazao je da mu je sada pokojna Branka, uz niz pogrdnih reči rekla da je nekulturan i alkoholičar, kao i da ne želi više da ga vidi. Dodao je i da mu je zabranila da vodi njihovu ćerku u vrtić.

- Nisam ulazio u verbalnu raspravu sa njom, ali sam izlazio iz stana i na klupi plakao jer me je emotivno pogađalo što ne dozvoljava ni da kupam dete, iako me dozivalo iz kupatila - rekao je Tomanić napominjući da je mislio da je to ženin revolt i da će je proći.

Ispričao je i da bi uveče, kada su ostajali sami u sobi, Branka odbijala bilo kakav dijalog u vezi njihovog zajedničkog života, kao i da ga je potpuno ignorisala.

Sestra sada pokojne Branke koja je sa svojim suprugom, nakon porodične tragedije, preuzela starateljstvo nad Brankinom i Slobodanovom ćerkom rekla je da je devojčica sada dobro, ali da je po dolasku kod njih imala noćne more.

- Simulirala je pokrete udaraca, a na svojim igračkama je bojicama, flomasterima i šminkom ostavljala crvene mrlje i uvijala lutke u papirne maramice i brisala. To je trajalo neko vreme. Dete je sada dobro, konsultujemo se sa stručnjacima, radi se sa njom – ispričala je u svom potresnom svedočenju sestra ubijene žene. Ona je istakla da je Branka bila brižna majka koja je brinula o ćerki, vodila je sa sobom na putovanja i da nikada nije videla da je udarila devojčicu. Dodala je i da ostaje pri onome što je izjavila u tužilaštvu i da se pridružuje krivičnom gonjenju.

Privilegovan svedok, rođeni brat okrivljenog je kazao da nikada nije prisustvovao situaciji da je Branka bila neprijatna prema Slobodanu ili devojčici.

Da je Branka bila predivna majka, i da je vodila računa o devojčici i vodila je svuda sa sobom, pred sudskim većem je rekao i svedok M. Đ., inače poznanik ubijene žene. On je napomenuo da se ona žalila da Slobodan stalno pije i sramoti je, ali da ga je volela i tako se prema njemu i ophodila.

Naredno ročište je zakazano je za 20. jun kada bi trebalo da budu saslušani svedoci i veštaci.

Naneo joj više ubodnih rana

Sumnja se da je Slobodan 22. aprila prošle godine, nešto pre 21.30 časova, u stanu višespratnice na Grbavici, nožem naneo više ubodnih rana vanbračnoj supruzi.

Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku zločina, u stanu je bilo i njihovo šestogodišnje dete, koje je telefonom pozvalo kumu, a potom su obavešteni policija i lekari Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, koji su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt nesrećne žene.

- Poznajemo iz viđenja Slobodana i Branku. S vremena na vreme smo ih viđali na ulazu u zgradu. Bili su tu u iznajmljenom stanu. Delovali su mi normalno, nikada nisam čuo da je bilo problema, mada se nisu preterano družili s nama. Zato sam sada u potpunom šoku - govorio je jedan komšija, dok drugi dodaje:

- Čuli smo da je krvavom piru svedočilo dete i da je ono pozvalo rođaku i reklo"da je tata ubio mamu". Rođaka je onda, navodno, pozvala policiju. Sinoć je ovde bilo opsadno stanje, mnogo policajaca i forenzičara je bilo. Komšija je mirno pošao sa službenicima, pognute glave i ćutke je ušao u maricu. Jako smo uznemireni, ne znamo šta mu je bilo da to napravi.

Kako su tada otkrile komšije, ubijena žena je bila vlasnica arhitektonskog biroa, dok je osumnjičeni prodavao voće.