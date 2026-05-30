U sudaru koji se dogodio tokom preticanja kolone nema teže povređenih, ali su na ovoj deonici puta nastali zastoji i duže kolone vozila.
Hronika
HAOS KOD UŠĆA: Preticao kolonu pa se zakucao u kamion, prikolica POKIDALA zadnji deo automobila, saobraćaj u potpunom kolapsu (VIDEO)
Na putu Kraljevo–Raška, u blizini Ušća, danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali automobil sa prikolicom i kamion.
Prema dostupnim informacijama objavljenim na Instagram stranici 192_rs, vozilo koje je na prikolici prevozilo drugi automobil pokušalo je da pretekne kolonu vozila, nakon čega je došlo do kontakta sa kamionom koji je u tom trenutku skretao ka šumskom putu.
U nezgodi, prema prvim informacijama sa terena, nema teže povređenih, ali je zbog sudara i položaja vozila došlo do formiranja dužih kolona i zastoja u saobraćaju na ovoj deonici.
Kurir.rs
