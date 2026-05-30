Na ulazu u Bečmen dogodila se stravična saobraćajna nesreća. Automobil se smrskan zabio u gvozdenu ogradu, a stanje vozača još uvek nije poznato.
STRAVIČAN PRIZOR KOD BEČMENA Automobil potpuno smrskan: Da je probio ogradu mosta, odleteo bi u ambis! (foto)
Na samom ulazu u Bečmen, blizu Surčina, dogodila se jeziva saobraćajna nesreća.
Naime, jedno putničko vozilo je, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, skrenulo sa puta i zabilo se u gvozdenu ogradu mosta koja obezbeđuje kolovoz.
Hitna služba izašla je na lice mesta i pokušava da otkloni vozilo sa ulice kako bi sprečilo zastoj saobraćaja.
- Dobro je da je nije probio ogradu, inače bi auto odleteo u ambis. Ne znam kako je došlo do udesa, ali je saobraćaj malo otežan, a i scena je jeziva. Kola su maltene potpuno smrskana - rekao je jedan očevidac.
Za sada nije poznato stanje vozača, kao ni da li je u automobilu u trenutku nesreće bilo više lica.
