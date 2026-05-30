Saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 12 sati u Novom Sadu kada je oboren motociklista. U nesreći je učestvovao i automobil.

Po rečima doktora Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta.

Zbrinut je muškarac koji je zadobio povrede vratnog dela kičme. On je u svesnom stanju prevezen na odeljenje hirurgije UC KCV.

