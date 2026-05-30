Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. G. (57) iz okoline Aleksinca, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

On je, kako se sumnja, u popodnevnim časovima 27. maja zadao više udaraca četrdesetdevetogodišnjoj ženi u jednom tržnom centru u Nišu, a potom pobegao.

Policija ga je, intenzivnim radom, pronašla i uhapsila.

Povređena četrdesetdevetogodišnjakinja zbrinuta je u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužiocu.

