Policija u Nišu uhapsila je G. G. (57) zbog sumnje na nasilničko ponašanje prema ženi u tržnom centru
Hronika
UHAPŠEN MUŠKARAC ZBOG STRAVIČNOG NASILJA U TRŽNOM CENTRU U NIŠU Zadao ženi jake udarce po celom telu, pa pobegao - Danima se krio od policije
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. G. (57) iz okoline Aleksinca, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.
On je, kako se sumnja, u popodnevnim časovima 27. maja zadao više udaraca četrdesetdevetogodišnjoj ženi u jednom tržnom centru u Nišu, a potom pobegao.
Policija ga je, intenzivnim radom, pronašla i uhapsila.
Povređena četrdesetdevetogodišnjakinja zbrinuta je u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš.
Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužiocu.
Reaguj
Komentariši