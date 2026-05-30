TINEJDŽER (15) NA MOTORU PRAVIO HAOS NA ULICAMA NIŠA Bez vozačke dozvole jurio kroz crvena svetla bežeći od policije
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu isključili su iz saobraćaja petnaestogodišnjeg mladića iz ovog grada zbog nasilničke vožnje koji je, vozeći motocikl „jamaha“, više puta uzastopno prošao na crveno svetlo semafora u intervalu od 10 minuta.
On je noćas u Nišu najpre odbio da se zaustavi na znak saobraćajne policije, a onda počeo da beži ne zaustavivši se na više semafora na kojima mu je prolaz bio zabranjen.
Policija ga je potom sustigla i zaustavila, kada je utvrđeno da je motociklom upravljao bez izdate vozačke dozvole i bez zaštitne kacige.
Protiv njega su zbog nasilničke vožnje i ostalih prekršaja podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
Apelujemo na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju, da ne upravljaju vozilima ukoliko nemaju izdatu vozačku dozvolu, a na vozače motocikala da koriste zaštitnu opremu, jer tako čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju.