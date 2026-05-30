Od Zemunskog do Vračarskog klana, godinama se u javnosti stvara utisak da su kriminalne strukture jače od institucija. Upravo je ta pretpostavka tema mnogih razgovora.

U emisiji "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović govorili su Rajko Nedić glavni urednik Kurira i Mladen Mijatović novinar o tome ko dozvoljava da se takva slika uopšte održava i širi.

Nedić je na samom početku podsetio na različite uslove 90-ih godina pod kojima su klanovi nastali:

- Imamo period komunizma gde su kriminalne grupe bile strogo sankcionisane. Većina je radila u inostranstvu i nismo imali primere klasičnih ubistava. Početkom 90-ih nas je zapljusnula kriza, a promene u društvu su pratile kriminalne grupe. Imamo promenu režima, sankcije i ratove, kao i bombardovanje. Sve je to dovelo do slabljenja ekonomije i institucija - kaže Nedić i dodaje:

- Time su otvorena vrata kriminalu, što je dovelo do ubistva Zorana Đinđića. Mnogi su zarađivali na švercu cigarete, oružja, nafte. Posle Sablje su se profilisale neke druge kriminalne organizacije koje su se fokusirale na drogu. Država je uvek prinuđena da prati i kontroliše situaciju i uvek je ulazila u dogovore i komunikaciju sa klanovima.

Podseća i da danas i dalje traje sukob Kavačkog i Škaljarskog klana, dok je uopštena stoma kriminala poprilično smanjena.

Ubistva i krivična dela u padu

Mladen Mijatović kazao je da kriminalne grupe postoje čak i u najbezbednijim državama, koje ulažu dosta novca u bezbednosni sistem i edukaciju mladih ljudi:

- Kriminalne grupe ne možemo totalno eliminisati, međutim, naš je zadatak da taj kriminal svedemo na minimum. Ono što je činjenica jeste da ukoliko radimo egzatno poređenje po pitanju kriminala u ovim godinama i početkom 21. veka, videćemo da je Srbija značajno bezbednija danas. U značajnom padu su ubistva i krivična dela. Dokle god je kriminal aktuelan interesantan je javnosti i medijima, o tome se govori, piše i raspravlja - ispričao je Mijatović dodajući:

- Moje mišljenje je da naša omladina ima na koga da se ugleda, a ne na kriminalce. Moj savet je da se mladi poistovete sa drugim idolima koji će im biti ideje vodilje. Kriminal se ni na koji način ne isplati. Opcije su da kriminalac završi u zatvoru, da ga neko rani ili ubije.

Sprega države i kriminala na primeru Crne Gore

Nedić navodi primer Crne Gore gde su pripadnici visokih državnih organa sarađivali sa klanovima:

- Danas imate suđenje tzv. prljavim policajcima, koji su se do te mere upleli, kroz optužnice koje su predočene. Skaj prepiske govore o tome u kakvoj su oni sprezi bili. Kriminalci na taj način dobijaju informacije iz prve ruke. Postoji i verovatan razlog da se zbog toga Zvicer izvukao. Preko tih ljudi iz državnog vrha su postojale informacije gde se protivnik nalazi i gde treba da se sklone. Na primeru Crne Gore vidimo spregu države i kriminala - kaže Rajko Nedić.

