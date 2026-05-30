Slušaj vest

Pripadnici MUP-a, UKP, Službe za borbu protiv droga, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su 36 kilograma marihuane i uhapsili D. P, V. P. i A. A. zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičeni su se pre hapšenja nalazili pored jednog vozila u Krnjači, u kojem je pronađeno 27 paketa marihuane.

Kada su ugledali policiju, udaljili su se od vozila, ali su ubrzo uhapšeni.

Kako se sumnja, sa terase stana u kojem boravi D. P. izbačena je kutija u kojoj se nalazilo još devet paketa marihuane.

U njegovom stanu pronađena je i oprema koja se koristi za proizvodnju i kristalizaciju amfetamina, kao i kilogram materije za koju se sumnja da je kofein.