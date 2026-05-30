Slušaj vest

Danilo Femić, načelnik granične policije pri Policijskoj upravi Prijepolje, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć kod Bijelog Polja.

- Nesreća se dogodila u mestu Lijevo Polje, na putnom pravcu od Gubavča prema Bistrici. U ovoj tragediji, kako se nezvanično saznaje, život su izgubile dve osobe, među kojima je i Danilo Femić. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu zvanično saopštene, a nadležni organi sprovode istragu koja bi trebalo da utvrdi sve detalje ovog tragičnog događaj - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Bijelo Polje
Foto: RINA

Femić je nedavno postavljen na dužnost načelnika granične policije pri Policijskoj upravi Prijepolje. Tokom svoje karijere važio je za profesionalnog, odgovornog i posvećenog policijskog službenika koji je uživao veliko poverenje kolega i pretpostavljenih.

Njegove kolege opisuju ga kao čestitog i poštenog čoveka, odanog službi i uvek spremnog da pomogne drugima. Upravo zbog takvog odnosa prema poslu i ljudima bio je cenjen i poštovan među saradnicima.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteCrna GoraUŽAS U BIJELOM POLJU Dve osobe poginule u jezivoj saobraćajnoj nesreći: Na terenu ekipe spašavanja!
Bijelo Polje
HronikaTINEJDŽER (15) NA MOTORU PRAVIO HAOS NA ULICAMA NIŠA Bez vozačke dozvole jurio kroz crvena svetla bežeći od policije
IMG-20241122-WA0009.jpg
HronikaPOVREĐEN MUŠKARAC: Automobil oborio motociklistu u Novom Sadu, na licu mesta policija
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.55_daacca54.jpg
HronikaSTRAVIČAN PRIZOR KOD BEČMENA Automobil potpuno smrskan: Da je probio ogradu mosta, odleteo bi u ambis! (foto)
saobraćajna nesreća Bečmen