Prošle su 32 godine otkako je ubijena Tatjana Nikolić (20). Nesrećna devojka stradala je 30. maja 1994, našavši se usred mafijaškog obračuna.

Tada su Bane Grebenarević i Nemanja Ristić pucali na Sredoja Šljukića i Srđana Adžemovića Adžima, koji je uzvratio vatru. Do pucnjave je došlo na Voždovcu u kafiću teretane "Fit Studio".

U ovom obračunu ubijena je Tatjana Nikolić (20).

Svi sem Šljukića su bili optuženi. Grebenarević je ubijen 1996, Ristić je oslobođen 2012, a protiv Adžemovića je postupak obustavljen 2000, jer je tužilac odustao od gonjenja.

O Tatjani je pričao i Šljuka.

"Ona je poginula nesrećnim slučajem, u hodniku, bila je pet metara udaljena od mene. Međutim, čim je upao u klub, shvatio sam da će da puca", rekao je Šljuka u intervjuu koji je dao 1995. godine.

Šljukić i Adžemović su u policijskoj Beloj knjizi označeni kao pripadnici zvezdarskog klana, dok su Grebenarević i Ristić bili članovi voždovačke krinimalne ekipe.

Reper Ila posvetio je i pesmu "Istina" stradaloj devojci.