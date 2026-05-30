OVO JE NASTRADALI NAČELNIK GRANIČNE POLICIJE IZ PRIJEPOLJA Automobil sleteo s puta, s njim poginula još jedna osoba: Detalji saobraćajke kod Bijelog Polja
Danilo Femić, načelnik Regionalnog centra granične policije ka Crnoj Gori, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć kod Bijelog Polja.
- Nesreća se dogodila u mestu Bijelo Polje, na putnom pravcu od Gubavča prema Bistrici. U ovoj tragediji, kako se nezvanično saznaje, život su izgubile dve osobe, među kojima je i Danilo Femić. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu zvanično saopštene, a nadležni organi sprovode istragu koja bi trebalo da utvrdi sve detalje ovog tragičnog događaj - kaže izvor upoznat sa slučajem za RINU.
Femić je nedavno postavljen na dužnost načelnika granične policije pri Policijskoj upravi Prijepolje. Tokom svoje karijere važio je za profesionalnog, odgovornog i posvećenog policijskog službenika koji je uživao veliko poverenje kolega i pretpostavljenih.
Njegove kolege opisuju ga kao čestitog i poštenog čoveka, odanog službi i uvek spremnog da pomogne drugima. Upravo zbog takvog odnosa prema poslu i ljudima bio je cenjen i poštovan među saradnicima.
Kurir.rs/Rina