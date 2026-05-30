Učenik trećeg razreda Srednje škole "Sveti Sava" u Bujanovcu, udario je sekirom školskog druga i naneo mu povredu u predelu grudi.

Kako saznaju Bujanovačke iz više izvora, napad se desio u četvrtak oko 18.30 u blizini gradskog parka, a napadač i povređeni mladić je trebalo da budu u školi u to vreme.

Napadnutom učeniku je pomoć ukazana i povreda sanirana u bujanovačkom Domu zdravlja. Iz škole su za Bujanovačke navodno potvrdili da se incident dogodio i da su preduzeli sve neophodne zakonske mere, a zvanično će se oglasiti u ponedeljak.

Napadu je prema nezvaničnim informacijama prethodila svađa u školi između učenika jednog odeljenja, prepirka se nastavila i na ulici, a kulminirala napadom sekirom.

Učenica OŠ "Branko Radičević" u Bujanovcu, podsetimo, nanela je pre nekoliko dana povrede viljuškom drugoj učenici, a tim povodom hitno se oglasilo Ministarstvo prosvete, koje je potvrdilo da je upoznato sa slučajem i da su sve nadležne institucije alarmirane i uključene u rešavanje ovog problema.

