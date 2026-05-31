Hronika
TELO MUŠKARCA (50) PRONAĐENO KOD VRANJA: Sumnja se da je stradao u saobraćajnoj nesreći
Slušaj vest
Telo muškarca (50) pronađeno na državnom putu između sela Zlatokop i Kupinince.
Policijsku upravu Vranje jutros oko 9 časova, Služba Hitne pomoći obavestila je da je na deonici puta prema selu Kupinince pronađeno telo muškarca, potvrđeno je Kuriru u PU Vranje.
Kako Kurir saznaje, prema prvim informacijama, reč je o muškarcu rođenom 1976. godine iz okoline Vranja, a sumnja se da je reč o saobraćajnoj nesreći.
Uviđaj su izvršili pripadnici saobraćajne policije i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja i potrazi za počiniocem.
Reaguj
Komentariši