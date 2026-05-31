Slušaj vest

Danilo Femić, načelnik Regionalnog centra granične policije ka Crnoj Gori, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći kod Bijelog Polja, biće sahranjen danasna groblju na Brzavi.

- Femić je preminuo 30. maja 2026. godine u 49. godini života. Saučešće porodica prima danas u kapeli na Brzavi od 8 do 16 časova, kada će biti obavljena sahrana - potvrdila je porodica.

Danilo Femić poginuo kod Bijelog Polja u saobraćajki
Danilo Femić poginuo kod Bijelog Polja u saobraćajki Foto: Privatna arhiva, RINA

Podsetimo, nesreća se dogodila juče u mestu Bijelo Polje, na putnom pravcu od Gubavča prema Bistrici. U ovoj tragediji, prema nezvaničnim informacijama, život su izgubile dve osobe, među kojima je i Danilo Femić.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu zvanično saopštene, a nadležni organi sprovode istragu koja bi trebalo da utvrdi sve detalje.

Bijelo Polje
Foto: RINA

Femić je nedavno postavljen na dužnost načelnika Regionalnog centra granične policije. Tokom karijere važio je za profesionalnog, odgovornog i posvećenog policijskog službenika, koji je uživao veliko poverenje kolega i pretpostavljenih.

Kolege ga pamte kao čestitog i poštenog čoveka, odanog službi i uvek spremnog da pomogne drugima. Zbog takvog odnosa prema poslu i ljudima bio je cenjen i poštovan među saradnicima.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaOVO JE NASTRADALI NAČELNIK GRANIČNE POLICIJE IZ PRIJEPOLJA Automobil sleteo s puta, s njim poginula još jedna osoba: Detalji saobraćajke kod Bijelog Polja
Prijepolje - Danilo Femić
HronikaPOGINUO NAČELNIK GRANIČNE POLICIJE IZ PRIJEPOLJA: Danilo Femić stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Bijelog Polja (FOTO)
Bijelo Polje
HronikaTELO MUŠKARCA (50) PRONAĐENO KOD VRANJA: Sumnja se da je stradao u saobraćajnoj nesreći
polis2.jpg
HronikaLOKALIZOVAN POŽAR NA PANČEVAČKOM PUTU: Vatrogasci sprečili širenje vatre
WhatsApp Image 2026-01-25 at 19.05.27 (2) copy.jpg