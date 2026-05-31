Danilo Femić, načelnik Regionalnog centra granične policije ka Crnoj Gori, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći kod Bijelog Polja, biće sahranjen danasna groblju na Brzavi.

- Femić je preminuo 30. maja 2026. godine u 49. godini života. Saučešće porodica prima danas u kapeli na Brzavi od 8 do 16 časova, kada će biti obavljena sahrana - potvrdila je porodica.

Foto: Privatna arhiva, RINA

Podsetimo, nesreća se dogodila juče u mestu Bijelo Polje, na putnom pravcu od Gubavča prema Bistrici. U ovoj tragediji, prema nezvaničnim informacijama, život su izgubile dve osobe, među kojima je i Danilo Femić.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu zvanično saopštene, a nadležni organi sprovode istragu koja bi trebalo da utvrdi sve detalje.

Femić je nedavno postavljen na dužnost načelnika Regionalnog centra granične policije. Tokom karijere važio je za profesionalnog, odgovornog i posvećenog policijskog službenika, koji je uživao veliko poverenje kolega i pretpostavljenih.

Kolege ga pamte kao čestitog i poštenog čoveka, odanog službi i uvek spremnog da pomogne drugima. Zbog takvog odnosa prema poslu i ljudima bio je cenjen i poštovan među saradnicima.